Elezioni Lupi | In Calabria abbiamo la possibilità di dare continuità a questa regione

“La mancata continuità, per chi fa politica come me, è un alibi per non realizzare le cose. Abbiamo la possibilità di dare continuità a questa regione. È una risposta importante ed è merito di Roberto Occhiuto”.A dirlo è il segretario di Noi Moderati Maurizio Lupi, oggi a Reggio Calabria per una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?Elezioni, la corsa al centro si affolla: il patto tra il partito di Lupi e Gelmini con l?associazione Libertà Popolare

Noi Moderati presenta la propria lista per le regionali, Maurizio Lupi: «Saremo la sorpresa delle elezioni»

Elezioni regionali: Maurizio Lupi (Noi moderati) in Toscana per sostenere Tomasi

Elezioni Regionali, domani Maurizio Lupi a Reggio Calabria - facebook.com Vai su Facebook

Lupi a Reggio Calabria: “il campo largo si sta sciogliendo alla luce del sole. Noi Moderati oltre il 5%” - Oggi, a Reggio, evento con Maurizio Lupi, leader di “Noi Moderati”: “il campo largo si sta squagli ... Scrive strettoweb.com

Elezioni Regionali, Lupi in Calabria: “saremo la vera sorpresa, abbiamo liste fortissime” - “L’ultima volta a Lamezia è andata molto bene, l’11% e anche questa volta Noi Moderati non solo sarà determinante per la riconferma del presidente Occhiuto ma, ne sono convinto, sarà la vera sorpresa ... Come scrive strettoweb.com