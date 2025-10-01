Archiviate le regionali nelle Marche con la riconferma del centrodestra, l’attenzione si sposta ora sulla Regione Calabria, dove il prossimo 5 e 6 ottobre si terrà il prossimo round della tornata elettorale per il rinnovo della giunta regionale. Come si arriva al voto. Il percorso che ha condotto al voto del 5-6 ottobre ha avuto origine lo scorso 6 giugno, quando il presidente Roberto Occhiuto ha appreso di essere indagato dalla Procura di Catanzaro per corruzione. L’inchiesta si concentra sui rapporti tra Occhiuto e il suo ex socio Paolo Posteraro, attuale segretario particolare del sottosegretario Matilde Siracusano, compagna del governatore. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Elezioni Calabria, il centrodestra cerca la riconferma