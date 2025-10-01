Elezioni Avs | L’ambiente deve tornare al centro della politica regionale

Reggiotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Alleanza Verdi-Sinistra di Reggio l’attenzione all’ambiente è prioritaria e fondamentale per il futuro della Calabria perché, proprio grazie alle sue immense risorse naturali e paesaggistiche, può trarne un vero sviluppo duraturo in termini di occupazione, di tutela e sicurezza del territorio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - ambiente

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Avs L8217ambiente Deve