Elettra contro Lamborghini lo scontro sull’uso del marchio | la Cassazione riapre il caso della showgirl che non può usare il suo cognome

Open.online | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha raggiunto l’ultimo grado di giudizio la querelle con il marchio un tempo di famiglia tra la showgirl Elettra Lamborghini e l’omonima azienda, titolare del celebre brand automobilistico. Tutto è cominciato quando la cantante ha presentato una richiesta di deposito del marchio “patronimico” (ovvero che richiama il nome e cognome per identificare prodotti o servizi) all’Ufficio Italiano Brevetti e marchi. Inizialmente la registrazione le era stata negata, ma un ricorso in appello della cantante alla Commissione deputata aveva ribaltato il verdetto e dato il via libera a Elettra. Un nuovo ricorso, intrapreso questa volta dalla casa automobilistica, ha poi portato la questione davanti alla Cassazione, che l’ha rimandata indietro sentenziando una riapertura del caso. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: elettra - lamborghini

