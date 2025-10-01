Elettra contro Lamborghini lo scontro sull’uso del marchio | la Cassazione riapre il caso della showgirl che non può usare il suo cognome
Ha raggiunto l’ultimo grado di giudizio la querelle con il marchio un tempo di famiglia tra la showgirl Elettra Lamborghini e l’omonima azienda, titolare del celebre brand automobilistico. Tutto è cominciato quando la cantante ha presentato una richiesta di deposito del marchio “patronimico” (ovvero che richiama il nome e cognome per identificare prodotti o servizi) all’Ufficio Italiano Brevetti e marchi. Inizialmente la registrazione le era stata negata, ma un ricorso in appello della cantante alla Commissione deputata aveva ribaltato il verdetto e dato il via libera a Elettra. Un nuovo ricorso, intrapreso questa volta dalla casa automobilistica, ha poi portato la questione davanti alla Cassazione, che l’ha rimandata indietro sentenziando una riapertura del caso. 🔗 Leggi su Open.online
