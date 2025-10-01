Elena Zhou è ‘La Cina’ di Avanti un Altro

La medicina tradizionale cinese avrà ampio spazio nella quindicesima edizione di Avanti un Altro, in partenza stasera, alle 18.45, su Canale 5. Paolo Bonolis accoglierà, infatti, nel salottino del game show Elena Zhou, che vestirà i panni de ‘ La Cina ‘. Chi è Elena Zhou. Non sono tante le informazioni al momento disponibili su Elena Zhou. Seguita su Instagram da poco più di 18.000 follower, la ragazza ha preso parte, quest’anno, a Miss Universe Italy in gara per la Lombardia. Di questa esperienza farò tesoro. Perché io, Elena Zhou, voglio rappresentare tutte quelle ragazze che hanno dovuto lottare per conquistarsi il proprio posto nel mondo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

