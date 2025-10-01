Electronic Arts | la regia del genero di Trump in un affare da 55 miliardi tra Ia soldi sauditi e grandi investitori

It.insideover.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un vasto intreccio tra politica e finanza dietro alla costruzione della cordata che ha compiuto il più grande leveraged buyout della storia finanziaria, l’operazione da 55 miliardi di dollari con cui Electronic Arts, il produttore di videogiochi come il filone degli sportivi FifaEA Sports FC, Maddenl NFL, Formula 1 e Super Mega Baseball, sarà tolta dalla Borsa e resa privata. La squadra di Kushner e dei sauditi per EA. Dietro queste mosse, la regia di Jared Kushner, finanziere e soprattutto genero del presidente Usa Donald Trump, la cui Affinity Partners ha coinvolto un pool di investitori di peso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

electronic arts la regia del genero di trump in un affare da 55 miliardi tra ia soldi sauditi e grandi investitori

© It.insideover.com - Electronic Arts: la regia del genero di Trump in un affare da 55 miliardi tra Ia, soldi sauditi e grandi investitori

In questa notizia si parla di: electronic - arts

EA Sports FC 26, Electronic Arts ha sviluppato il gioco ascoltando il feedback degli utenti

Battlefield 6, l’applicazione di Electronic Arts ha svelato la data di lancio della Beta

EA Sports FC 26, Electronic Arts pubblica il video gameplay Deep Dive in italiano

electronic arts regia generoElectronic Arts: il colpo da 55 mld del genero di Donald Trump - Ha prodotto alcuni dei videogiochi più popolari di sempre (Fifa, ora Fc, e The Sims per citarne alcuni). fortuneita.com scrive

electronic arts regia generoElectronic Arts, nota per videogiochi come FIFA e Battlefield, è stata comprata in un accordo che la valuta 55 miliardi di dollari - La società statunitense di videogiochi Electronic Arts, creatrice di alcuni dei più famosi videogiochi come FIFA (che dal 2024 si chiama EA Sports FC) e Battlefield, è stata comprata da un consorzio d ... Riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Electronic Arts Regia Genero