Electronic Arts | la regia del genero di Trump in un affare da 55 miliardi tra Ia soldi sauditi e grandi investitori

C’è un vasto intreccio tra politica e finanza dietro alla costruzione della cordata che ha compiuto il più grande leveraged buyout della storia finanziaria, l’operazione da 55 miliardi di dollari con cui Electronic Arts, il produttore di videogiochi come il filone degli sportivi FifaEA Sports FC, Maddenl NFL, Formula 1 e Super Mega Baseball, sarà tolta dalla Borsa e resa privata. La squadra di Kushner e dei sauditi per EA. Dietro queste mosse, la regia di Jared Kushner, finanziere e soprattutto genero del presidente Usa Donald Trump, la cui Affinity Partners ha coinvolto un pool di investitori di peso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

