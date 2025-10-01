Edoardo Sarchi ucciso in Albania la moglie in tv | Il killer ha disturbi mentali ci ha distrutti

L’indagato è ancora in fuga. La scena del delitto sarebbe stata ripulita. L’imprenditore, originario del Varesotto, è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla testa durante un banale litigio per gli abbaglianti dell’auto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

