Si sono conclusi i Campionati Regionali Assoluti marchigiani di tennis, disputati sui campi del Tennis Club Montecchio. La manifestazione ha visto protagonisti atleti di alto livello provenienti da tutta la regione, con match di grande intensità e spettacolo. Nel torneo maschile, grande soddisfazione per Edoardo Principi del TC Ancona (2.4) che ha conquistato il titolo regionale superando in finale Mateo Nicolas Martinez, tecnico della Galimberti Tennis Academy e portacolori del Riviera Tennis Club di Sirolo con il punteggio di 7-5, 3-6, 10-8. Una vittoria emozionante decisa al super tie-break del terzo set per il giovane tennista dorico, che ha dimostrato grande carattere nella rimonta dopo aver perso il secondo set contro un avversario con più esperienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Edoardo Principi del Tc Ancona e Asia Scuppa del circolo di Moie si laureano campioni regionali