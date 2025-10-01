Edmondo Cirielli scende in campo. Anzi in Campania. Il centrodestra va verso la candidatura del viceministro agli Esteri. Tettonica a zolle ed Effetto Marche. Fratelli d’Adriatico e di Tirreno. Dopo la vittoria tutta meloniana del marchigiano Francesco Acquaroli – rieletto presidente della regione – il cerchio intorno al candidato del centrodestra si stringe ora sul viceministro. Si sposta quindi dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, su un candidato politico, deputato, vice di Tajani e già presidente della provincia di Salerno. Il suo nome è tornato a circolare in queste ore. “Sarà lui a scendere in campo”, dicono. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Edmondo Cirielli candidato in Campania