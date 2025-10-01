Edizioni BD & J-POP Manga annunciano Takashi Murakami e Ram V a Lucca Comics & Games 2025

Nerdpool.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’autrice coreana Byeonduck, Edizioni BD & J-POP Manga, in collaborazione con Lucca Comics & Games, annunciano altri due autori internazionali d’eccezione che parteciperanno all’edizione 2025 della manifestazione toscana. Dopo aver vinto il Premio Speciale “Librerie Feltrinelli” a Lucca Comics & Games 2016, sarà finalmente in Italia dal Giappone, ospite di J-POP Manga, una delle firme più interessanti del panorama manga seinen contemporaneo: Takashi Murakami. Nato a Osaka nel 1965, l’autore ha raggiunto il successo in Italia con Il cane che guarda le stelle, toccante racconto sul legame tra un uomo e il suo cane, pubblicato originariamente dall’editore Futabasha tra il 2008 e il 2009 e adattato in un film live action nel 2011. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

edizioni bd amp j pop manga annunciano takashi murakami e ram v a lucca comics amp games 2025

© Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga annunciano Takashi Murakami e Ram V a Lucca Comics & Games 2025

In questa notizia si parla di: edizioni - manga

Edizioni BD & J-POP Manga a RiminiComix 2025

Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di agosto 2025

Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di settembre 2025

Edizioni BD e J-POP Manga presentano le novità di maggio 2025 - Ogni settimana regalerà tante nuove storie in cui immergersi e imprevedibili sviluppi e colpi di scena nelle ... Come scrive justnerd.it

Le novità Edizioni BD &amp;amp; J-POP Manga a Lucca Comics and Games 2021 - Per quanto riguarda la Lucca Comics and Games 2021 di Edizioni BD vede protagonisti per tutti i giorni della fiera Leila Leiz (L’Orda), Simone Di Meo (Li troviamo solo quando sono morti), Daniele Di ... Segnala tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Edizioni Bd Amp J