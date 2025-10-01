Edizioni BD & J-POP Manga annunciano Takashi Murakami e Ram V a Lucca Comics & Games 2025

Dopo l’autrice coreana Byeonduck, Edizioni BD & J-POP Manga, in collaborazione con Lucca Comics & Games, annunciano altri due autori internazionali d’eccezione che parteciperanno all’edizione 2025 della manifestazione toscana. Dopo aver vinto il Premio Speciale “Librerie Feltrinelli” a Lucca Comics & Games 2016, sarà finalmente in Italia dal Giappone, ospite di J-POP Manga, una delle firme più interessanti del panorama manga seinen contemporaneo: Takashi Murakami. Nato a Osaka nel 1965, l’autore ha raggiunto il successo in Italia con Il cane che guarda le stelle, toccante racconto sul legame tra un uomo e il suo cane, pubblicato originariamente dall’editore Futabasha tra il 2008 e il 2009 e adattato in un film live action nel 2011. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga annunciano Takashi Murakami e Ram V a Lucca Comics & Games 2025

In questa notizia si parla di: edizioni - manga

Edizioni BD & J-POP Manga a RiminiComix 2025

Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di agosto 2025

Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di settembre 2025

️ROMICS STA ARRIVANDO!️ Dal 2 al 5 ottobre ci trovate alla 35ª edizione di Romics con tantissime novità, ospiti e appuntamenti imperdibili firmati Edizioni BD & J-POP Manga! Allo stand porteremo le nuove uscite più attese: da Arion a Inazuma Eleve - facebook.com Vai su Facebook

Il Manga di Slam Dunk compie 35 anni! era il 18 Settembre 1990 quando uscì in Giappone il primo capitolo del manga di Takehiko Inoue diventato un cult anche da noi grazie alla serie Anime e proposta in diverse edizioni manga. Scheda sul sito https://ilbaza - X Vai su X

Edizioni BD e J-POP Manga presentano le novità di maggio 2025 - Ogni settimana regalerà tante nuove storie in cui immergersi e imprevedibili sviluppi e colpi di scena nelle ... Come scrive justnerd.it

Le novità Edizioni BD &amp; J-POP Manga a Lucca Comics and Games 2021 - Per quanto riguarda la Lucca Comics and Games 2021 di Edizioni BD vede protagonisti per tutti i giorni della fiera Leila Leiz (L’Orda), Simone Di Meo (Li troviamo solo quando sono morti), Daniele Di ... Segnala tomshw.it