Editoria rinnovata collaborazione pluriennale Ap-LaPresse
Dall’articolo di La Presse – LaPresse rimane distributore esclusivo di Associated Press in Italia e in Spagna The Associated Press (Ap) e LaPresse hanno rinnovato la loro collaborazione pluriennale, estendendo l’accordo fino al 2029. Il rinnovo riafferma l’impegno condiviso a garantire un giornalismo indipendente e di alta qualità in un panorama mediatico globale in rapida evoluzione. “Siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: editoria - rinnovata
Editoria, rinnovata collaborazione pluriennale Ap-LaPresse
“Pressing – Nel cuore dello sport”, condotto da @albertobrandi e @monybertini , è l’evoluzione dell’iconico appuntamento di SportMediaset che si presenterà con una veste rinnovata L’idea rientra nel percorso di sviluppo editoriale di Canale 5 e di Media - facebook.com Vai su Facebook
Editoria, rinnovata collaborazione pluriennale Ap-LaPresse - The Associated Press (Ap) e LaPresse hanno rinnovato la loro collaborazione pluriennale, estendendo l’accordo fino al 2029. Lo riporta msn.com
Rinnovato l'accordo tra Associated Press e LaPresse - “ Lieti di proseguire la nostra collaborazione pluriennale con LaPresse, che condivid ... Da ilgiornale.it