Edilizia scolastica in sicurezza la mappa degli istituti catanesi privi di certificazioni e in fase di riqualificazione

Cataniatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dei 40 mila edifici statali in tutta Italia, ben 36 mila non si possono definire a norma. Nove edifici scolastici su dieci, non dispongono di una o più certificazioni obbligatorie in tema di sicurezza. E non basta. Ben 3.588 edifici, il 9 per cento del totale, dove si calcola che studino e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: edilizia - scolastica

Consiglio metropolitano, ok a edilizia scolastica, festival e corso di laurea in Medicina

Istruzione, 15 milioni di euro per edilizia scolastica in Sicilia: oltre 2 milioni in provincia

Istruzione, dalla Regione 15 milioni di euro per edilizia scolastica

edilizia scolastica sicurezza mappaEdilizia scolastica, l’8 per mille che vola - Ma sempre di più decidono di indirizzarlo all’edilizia scolastica: i fondi crescono da 20 milioni nel 2023 a 59 milioni nel 2024. Lo riporta vita.it

Scuole più moderne e sicure: 153 milioni di euro alla Puglia. Il piano e la mappa con gli interventi nei comuni - incendio: due miliardi e tre milioni di euro per gli edifici scolastici italiani, di cui 153,9 ... Secondo quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Edilizia Scolastica Sicurezza Mappa