Una volta erano i grattacieli a raccontare la modernità delle città. Oggi il vero simbolo del futuro non è l’altezza di un edificio, ma il materiale con cui viene costruito. L’edilizia, responsabile di quasi il 40% delle emissioni globali di CO?, si trova davanti a un bivio storico: innovare radicalmente o rischiare l’irrilevanza. Normative più severe, investitori sempre più esigenti e consumatori attenti stanno ridisegnando il mercato. Il messaggio è chiaro: entro il 2030 il futuro si costruirà in verde e chi non sarà pronto resterà fuori dal gioco. Dal cemento al legno: il mercato che cambia pelle. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Edilizia e green building materials, entro il 2030 il futuro si costruirà in verde