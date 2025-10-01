Edgar Borges ospite al Campania Libri Festival con Gli espulsi

Edgar Borges, una delle voci più radicali e visionarie della narrativa contemporanea in lingua spagnola, sarà a Napoli, sabato 4 ottobre alle ore 18.30, presso la Biblioteca di Palazzo Reale, in Sala Ultima Pagina - Sala Rari, per presentare il suo romanzo Gli espulsi, edito da inKnot Edizioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

