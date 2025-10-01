Ecomafie o imprenditoria deviata? Il Forum PolieCo mette a nudo il grande inganno dei rifiuti

Si sono conclusi a Napoli, i lavori della 17esima edizione del Forum Internazionale PolieCo sull’Economia dei rifiuti, promosso dal Consorzio nazionale PolieCo per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Tanti i temi trattati dalla nuova normativa ambientale, sui rischi della corruzione negli appalti green e sulle ultime frontiere tra riciclo chimico e meccanico e gli “ acquisti verdi ” ossia il sistema con cui le pubbliche amministrazioni scelgono beni e servizi sulla base di criteri di sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Panorama.it

