Echi d’entroterra | la poesia fotografica di Peppe Biancardi dei luoghi come orizzonte del futuro

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. Alcuni progetti espositivi che nascono come eventi finiscono per diventare idee. Echi d’entroterra. Allegoria di un territorio appartiene a questa categoria: un’esposizione fotografica, sì, ma prima ancora un gesto intellettuale, un atto poetico e culturale insieme. Inaugura il 3 e 4 ottobre 2025 negli spazi di Futuridea a Benevento, con la firma autoriale di Peppe Biancardi e la regia culturale di Futuridea e Francesco Nardone, la curatela di Azzurra Immediato e Giuseppe Leone, sotto la direzione creativa di Rolando Leone ed il patrocinio della Regione Campania, con la volontà di farsi respiro che travalica il perimetro dell’arte per farsi progetto di pensiero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it