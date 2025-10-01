Ecco perché l’Italia di Meloni conta nella strategia America First di Trump
L’America First Policy Institute (Afpi), il think tank che orienta la visione politica e operativa del presidente Donald Trump, considera l’Italia guidata da Giorgia Meloni un alleato peculiare e prezioso per l’agenda strategica della Casa Bianca. Nella lettura dell’istituto, il governo italiano unisce pragmatismo politico e un chiaro orientamento identitario, due elementi che lo rendono un partner unico nel contesto europeo. Nel suo saggio “ An Italian Ally in Defense of the West ”, Kristen Ziccarelli — Director of Global Coalitions and Senior Immigration Analyst presso Afpi — sintetizza la chiave di lettura del mandato di Meloni: la capacità di fungere da ponte tra Europa e Stati Uniti e, più in generale, tra l’Occidente e il resto del mondo, a partire dal Mediterraneo e dall’Africa fino all’India. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: perch - italia
Bari Puglia Italy - il lungomare più lungo d'Italia e d'Europa. Segreti e Bugie perché l'emozione nasce dal cuore e rimane nell'anima - facebook.com Vai su Facebook
L'idea di Tudor: Bremer a riposo per Juventus-Borussia Dortmund ? goal.com/it/liste/perch… - X Vai su X