Ecco perché l’Italia di Meloni conta nella strategia America First di Trump

L’America First Policy Institute (Afpi), il think tank che orienta la visione politica e operativa del presidente Donald Trump, considera l’Italia guidata da Giorgia Meloni un alleato peculiare e prezioso per l’agenda strategica della Casa Bianca. Nella lettura dell’istituto, il governo italiano unisce pragmatismo politico e un chiaro orientamento identitario, due elementi che lo rendono un partner unico nel contesto europeo. Nel suo saggio “ An Italian Ally in Defense of the West ”, Kristen Ziccarelli — Director of Global Coalitions and Senior Immigration Analyst presso Afpi — sintetizza la chiave di lettura del mandato di Meloni: la capacità di fungere da ponte tra Europa e Stati Uniti e, più in generale, tra l’Occidente e il resto del mondo, a partire dal Mediterraneo e dall’Africa fino all’India. 🔗 Leggi su Formiche.net

