Ecco la prima legge al mondo che riconosce l’obesità come malattia | cosa cambia per milioni di pazienti
Una giornata storica per la sanità italiana e mondiale. L’Aula del Senato ha approvato l a proposta di legge di iniziativa dell’onorevole Roberto Pella su Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità, rendendo l’Italia il primo Paese al mondo a riconoscere formalmente l’obesità come malattia attraverso una legge dello Stato. Un traguardo che segna una svolta epocale nella tutela dei diritti di milioni di persone. Iris Zani, Presidente di FIAO, la Federazione Italiana Associazioni Obesità, ha commentato con emozione il risultato: Finalmente le persone con obesità vedono riconosciuta da una legge dello Stato la propria malattia e il diritto a essere tutelate. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: prima - legge
Supplenze 2025, domanda 150 preferenze: l’algoritmo legge prima le classi di concorso o il sostegno? Conviene inserire anche “Provincia”? RISPOSTE AI QUESITI
“Tornare all’immunità parlamentare”, arriva la proposta di legge per tornare a prima di Tangentopoli: cosa cambia per i politici
Presentata la prima legge che combatte la cultura mafiosa: "Con 'Liberi di scegliere' colpiamo i boss sul piano della reputazione"
La California firma la prima legge americana sulla sicurezza dell’IA - X Vai su X
L’Italia approva la prima legge nazionale sull’Intelligenza Artificiale in Europa - facebook.com Vai su Facebook
Ddl Obesità, l’Italia approva la prima legge nazionale che la riconosce come malattia - Approvata la prima legge nazionale: istituito un programma di prevenzione e cura e l’Osservatorio al Ministero della Salute. Lo riporta farmacista33.it
L’Italia riconosce per prima questa malattia: colpo di scena, la legge voluta anche da Berlusconi - Storica svolta in Italia: riconosce per legge, prima al mondo, l'obesità come una malattia. Segnala newsmondo.it