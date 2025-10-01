Ecco la prima legge al mondo che riconosce l’obesità come malattia | cosa cambia per milioni di pazienti

Una giornata storica per la sanità italiana e mondiale. L’Aula del Senato ha approvato l a proposta di legge di iniziativa dell’onorevole Roberto Pella su Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità, rendendo l’Italia il primo Paese al mondo a riconoscere formalmente l’obesità come malattia attraverso una legge dello Stato. Un traguardo che segna una svolta epocale nella tutela dei diritti di milioni di persone. Iris Zani, Presidente di FIAO, la Federazione Italiana Associazioni Obesità, ha commentato con emozione il risultato: Finalmente le persone con obesità vedono riconosciuta da una legge dello Stato la propria malattia e il diritto a essere tutelate. 🔗 Leggi su Cultweb.it

