Ecco la Ferraro Volley Roma nasce una nuova squadra pallavolo femminile
Dare vita a un progetto che unisca agonismo e crescita sociale, offrendo alle nuove generazioni luoghi di sport e socializzazione. È questa la visione con la quale Ferraro S.p.a, realtà italiana nella realizzazione di grandi opere e impianti sportivi, ha presentato a Palazzo Valentini la Ferraro Volley Roma, nuova squadra femminile della Capitale che debutterà nel campionato nazionale di Serie B2. Alla cerimonia ufficiale hanno preso parte il presidente di Ferraro S.p.A. e fondatore del club Antonio Ferraro, l’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, il presidente del Comitato Strategico di indirizzo di Ferraro S. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ferraro - volley
Volley: tutto pronto a Sanremo per il Memorial Dado Tessitore Ne parliamo alle 1310 con il direttore del torneo Carlo Ferraro. - facebook.com Vai su Facebook
Ecco la Ferraro Volley Roma, nasce una nuova squadra pallavolo femminile - Dare vita a un progetto che unisca agonismo e crescita sociale, offrendo alle nuove generazioni luoghi di sport e socializzazione. Riporta msn.com
Pallavolo, nasce la Ferraro Volley Roma. Si parte dalla B2 per un "progetto ambizioso" - E' stata presentata oggi, mercoledì 1 ottobre, a Palazzo Valentini a Roma la Ferraro Volley Roma, la nuova squadra di pallavolo femminile della Capitale che parteciperà al campionato naz ... Come scrive msn.com