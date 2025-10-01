ecco la ferraro volley roma nasce una nuova squadra pallavolo femminile

Dare vita a un progetto che unisca agonismo e crescita sociale, offrendo alle nuove generazioni luoghi di sport e socializzazione. È questa la visione con la quale Ferraro S.p.a, realtà italiana nella realizzazione di grandi opere e impianti sportivi, ha presentato a Palazzo Valentini la Ferraro Volley Roma, nuova squadra femminile della Capitale che debutterà nel campionato nazionale di Serie B2. Alla cerimonia ufficiale hanno preso parte il presidente di Ferraro S.p.A. e fondatore del club Antonio Ferraro, l’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, il presidente del Comitato Strategico di indirizzo di Ferraro S. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

