Pronto. Quasi pronto ma sono dettagli da mettere a punto. Il Villaggio Olimpico di Scalo Romana, realizzato in tempi record da Coima è stato presentato ieri: 30 mesi di cantiere e 30 giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma. La cerimonia si è svolta alla presenza di istituzioni e investitori in quello che rappresenta il primo tassello della rigenerazione dell'ex scalo ferroviario di Porta Romana. Da oggi le strutture passeranno ufficialmente alla Fondazione Milano Cortina 2026, pronte ad accogliere gli atleti durante i Giochi. Il progetto, firmato dallo studio Som, è stato concepito come luogo di aggregazione sostenibile e intergenerazionale, con sei nuove palazzine residenziali, due edifici storici riqualificati e oltre 40 mila metri quadri di spazi pubblici e verdi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco il villaggio. Salvini: "Lavori per altri 7 milioni"