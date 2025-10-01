Ecco il trailer ufficiale di Frankenstein di Guillermo del Toro
Il Frankenstein di Guillermo del Toro è uno dei film più attesi dell’anno per gli appassionati. Questa nuova versione dell’iconico romanzo di Mary Shelley è in sviluppo fin dai primi anni 2000, con Netflix che è entrata ufficialmente nel progetto nel 2023. Quest’anno è stato annunciato che il film arriverà nelle sale il 17 ottobre e sarà disponibile su Netflix dal 7 novembre. Ora, a poche settimane dall’uscita cinematografica, possiamo finalmente vedere il trailer completo. Il trailer ci offre la nostra miglior anteprima finora, arrivando quattro mesi dopo il primo assaggio mostrato ad agosto durante l’evento TUDUM di Netflix. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
