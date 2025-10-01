Ecco il ‘sì’ della Regione Mezzo milione di spesa per la Torre di Arnolfo
Arrivano 500mila euro per la Torre di Arnolfo, è stato dato il via libera ufficiale dalla Regione. Durante l’ultimo consiglio il sindaco ha annunciato che la giunta regionale ha ufficialmente deliberato il contributo per la ristrutturazione. Una comunicazione che non è passata inosservata tra i presenti e che ha fatto segnare sul taccuino dell’interesse cittadino una data importante: entro il 31 dicembre di quest’anno è prevista la liquidazione dei primi 200mila euro. Un annuncio da parte del governatore in carica era stato fatto durante l’evento organizzato in Piazza Arnolfo per celebrare la straordinaria vittoria del team Pramac Racing nel Campionato del Mondo MotoGP 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it
