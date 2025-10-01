Ecco chi sono tutti gli ex di Alba Parietti
Il matrimonio tra Alba Parietti e l’ex marito Franco Oppini volge al termine nel 1990,ma i due rimangono in buoni rapporti e portano avanti una collaborazione professionale. Lo stesso anno la Parietti all’epoca conduttrice della trasmissione sportiva “Galagoal”, incontra allo stadio di Bologna, Stefano Bonaga. La storia si conclude nel 1996 e nello stesso anno Alba Parietti incontra a Capri Christopher Lambert nella residenza di Diego Dalla Valle: tra l’attore di Highlander e la Parietti scoppia una passione travolgente che si spegnerà poco tempo dopo. La passione con Christopher Lambert 20 anni dopo la prima volta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: sono - tutti
Temptation Island: quanto guadagnano tentatori e tentatrici? Le cifre non sono uguali per tutti
Addio alla Ca’ del Liscio: “In Romagna c’erano 80 locali, ormai sono tutti scomparsi”
Hanno già speso vagonate di milioni, sono tutti club inglesi: ecco i “paperoni” del calciomercato
Le città sono la soluzione a (quasi) tutti i problemi della modernità Di David Sim @greenkiesta_lk https://linkiesta.it/2025/10/citta-dolce-david-sim-estratto/… via @Linkiesta - X Vai su X
Tutti gli occhi sono già per lei. Tra i suoi amici ex del Gf e di Uomini e Donne, cosa sappiamo sulla pacchista che sta giocando ora. - facebook.com Vai su Facebook