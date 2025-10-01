ecco chi sono tutti gli ex di alba parietti

Il matrimonio tra Alba Parietti e l’ex marito Franco Oppini volge al termine nel 1990,ma i due rimangono in buoni rapporti e portano avanti una collaborazione professionale. Lo stesso anno la Parietti all’epoca conduttrice della trasmissione sportiva “Galagoal”, incontra allo stadio di Bologna, Stefano Bonaga. La storia si conclude nel 1996 e nello stesso anno Alba Parietti incontra a Capri Christopher Lambert nella residenza di Diego Dalla Valle: tra l’attore di Highlander e la Parietti scoppia una passione travolgente che si spegnerà poco tempo dopo. La passione con Christopher Lambert 20 anni dopo la prima volta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

