Ecco chi sono i militari morti a Sabaudia | il colonello Mettini e un giovane allievo

Una terribile tragedia quella avvenuta stamani a Sabaudia, dove un aereo d'addestramento dell'Aeronautica Militare è precipitato, provocando la morte dei due piloti. A perdere la vita, stando alle ultime informazioni rilasciate, sono il Comandante Simone Mettini e un giovane allievo Lorenzo Nucheli. Simone Mettini, 48 anni, era stato nominato Comandante del 70° Stormo dell'aeroporto militare di Latina Scalo nel luglio del 2024. Il militare aveva preso il posto del colonnello Giuseppe Bellomo. Mettini, originario di Forlì, risiedeva ad Aprilia. Grande il rispetto nei suoi confronti da parte dei colleghi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

