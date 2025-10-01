Eccellenze artigiane in cattedra | Investiamo nelle tecnologie

Eccellenze artigiane in cattedra al primo appuntamento della stagione 2025-2026 dei ’Salotti digitali’ di Confartigianato Cesena coordinati da Gabriele Savoia, responsabile della Comunità digitale (nella foto con i sei protagonisti). "Accompagniamo le imprese nelle transizioni digitale e della sostenibilità. Ai Salotti Digitali protagonisti sono gli imprenditori in una logica di condivisione delle esperienze". Giuseppe Pizzola di Magic Leader: "Produciamo un software in grado di coprire tutte le aree tipiche: contatti, opportunità, newsletter, commesse, interventi, ticket". Mr. Arkadin Film di Domenico Ciolfi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eccellenze artigiane in cattedra: "Investiamo nelle tecnologie"

In questa notizia si parla di: eccellenze - artigiane

Vianello (Lega-LV): “Premiate a Padova le eccellenze artigiane del Veneto. Orgogliosa per i riconoscimenti ai Locali Storici della Riviera del Brenta” #artigianatoveneto http://tinyurl.com/53e7npak - X Vai su X

La Pelletteria Artigiana Viviani, col suo staff, è molto felice e orgogliosa di aver partecipato a questa importante iniziativa. Dal cuore di Firenze al cuore dell’Europa. Confartigianato Imprese Firenze ha accompagnato una delegazione di eccellenze artigiane - facebook.com Vai su Facebook

Eccellenze italiane, in mostra a Firenze 56 opere artigiane - Un viaggio in 56 tappe, da nord a sud Italia, per creare una mappa delle maestranze artigiane più speciali. Riporta ansa.it

Artigianato e nuove tecnologie: per conservare e trasformare le eccellenze del saper fare italiano - 0, il programma di accelerazione digitale e manageriale dove le nuove tecnologie incontrano l'artigianato, realizzato con la collaborazione dell'assessorato al turismo, marketing ... Da rainews.it