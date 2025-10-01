Eboli festa per il pensionamento del capo reparto dei Vigili del Fuoco Coviello | subentra Marotta

Tempo di lettura: 2 minuti L’abbraccio e il sorriso di amici e colleghi, seguito dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso, ha accompagnato ieri, l’ultimo turno in servizio prima del pensionamento del capo reparto dei Vigili del Fuoco del distaccamento provinciale di Salerno presso la caserma di Eboli, Gabriele Coviello. Classe 1965, sposato, padre di due figli, originario di Roccadaspide e residente tra gli Alburni e la Piana del Sele, Coviello vanta oltre 33 anni di carriera al servizio dello Stato, nel Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco. Quella di Coviello è una storia di successo e valori, nata nel 1992 quando entra a far parte dei caschi rossi, seguendo il sogno che aveva sin da ragazzino, prestando servizio tra le varie caserme, a Mantova presso il distaccamento di Castiglione delle Stiviere, a Salerno presso il distaccamento di Sala Consilina ed infine, dal 1997 a Eboli dove ha ricoperto il ruolo di caposquadra e capo reparto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

