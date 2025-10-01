Eboli dalla Regione quasi 3 milioni per la messa in sicurezza di Grataglie
Finanziato dalla Regione Campania con 2.995.000 euro il progetto per la messa in sicurezza della strada in località Grataglie, ad Eboli. Si tratta di un finanziamento che arriva dai fondi di coesione e che è stato ufficializzato ieri mattina dalla Regione Campania. Il finanziamento"Un.
In questa notizia si parla di: eboli - regione
