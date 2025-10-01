Farsi conoscere, entrare in contatto con altre realtà imprenditoriali del territorio, condividere idee: sono questi gli obiettivi di “Eat to meet” l’iniziativa promossa dai Giovani imprenditori di Cna Grosseto, aperta a tutti artigiani e giunta ormai alla terza edizione, che prende a modello un format dei Giovani di Cna a livello nazionale. L’appuntamento con “Eat to meet”, una cena di business in cui, ad ogni portata, i commensali cambiano tavolo proprio per conoscere quante più persone possibili, è fissato per venerdì 24 ottobre, dalle 19.30, alla Rocca di Montemassi (nel territorio comunale di Roccastrada) e per iscriversi basta compilare un modulo disponibile sul sito di Cna Grosseto all’indirizzo www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Eat to meet’ per gli artigiani