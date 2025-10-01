EA FC 26 TOTW 3 Elenco Carte Speciali Della Terza Squadra Della Settimana
Il TOTW 3 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 1° Ottobre. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! Nel secondo TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi dell’attaccante Rafa, del centrocampista Koke, del difensore Baschirotto e del centrocampista Saelemaekers. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
In questa notizia si parla di: totw - elenco
EA FC 26 Prediction TOTW 1 Elenco Candidati Alla Prima Squadra Della Settimana
EA FC 26 TOTW 1 Elenco Carte Speciali Della Prima Squadra Della Settimana
EA FC 26 Prediction TOTW 3 Elenco Candidati Alla Terza Squadra Della Settimana
*HOT* #EASportsFC #FC26 #EAFC26 #EASFC26 Prediction #TOTW 3 Elenco Candidati Alla Terza Squadra Della Settimana - X Vai su X
*NEW* #EASportsFC #FC26 #EAFC26 #EASFC26 Napoli Ratings Elenco Dei Giocatori Top Con L'Overall Più Alto - facebook.com Vai su Facebook
FC 26, SBC Aggiornamento TOTW - Ricordiamo che EA Sports FC 26 è disponibile in tutto il mondo dal 26 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Da imiglioridififa.com
EA FC 26 Team of the Week 3 Predictions: The Full List of TOTW Players - EA FC 26 Team of the Week promo returns to Ultimate Team, so here is everything you need to know about the latest TOTW squad. Riporta beebom.com