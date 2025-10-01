EA FC 26 SBC Sfida Pilastri 2 Elenco Soluzioni Per Riscattare I Premi

La SBC Sfida Pilastri 2 è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete completare le sfide e riscattare i premi accedendo all’area dedicata alle Sfide Creazione Rosa presenti in UT 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! In questo articolo potete prendere visione di tutte le soluzioni adeguate per completare i requisiti della Sfida Creazione Rosa Sfida Pilastri 2 al minor prezzo possibile entro 3 giorni a partire da oggi. Completa questa sfida per ottenere un Pacchetto Giocatori Zinco Premium non scambiabile. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

