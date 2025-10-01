EA FC 26 Elenco Candidati POTM Bundesliga Di Settembre Vota Il Giocatore Migliore
Electronic Arts ha svelato le nomination del POTM di Settembre della Bundesliga per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! Kane, Grimaldo, Sano, Uzun, Atubolu e Raum sono stati inseriti nella lista dei candidati a ricevere il premio di POTM del mese di Settembre della Bundesliga per UT 26. L’attaccante inglese del Bayern Monaco, il terzino spagnolo del Bayer Leverkusen, il centrocampista giapponese del Magonza, il centrocampista turco dell’ Eintracht Francoforte e del terzino tedesco del Lipsia e il portiere nigeriano del Friburgo hanno fornito delle prestazioni degne di nota nelle partite della Bundesliga disputate nel mese di settembre. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
In questa notizia si parla di: elenco - candidati
Trofeo Cruyff, ecco i candidati al premio di miglior allenatore! Conte è tra i cinque nominati: c’è anche Inzaghi? L’elenco completo
Pallone d’Oro 2025, svelati i 30 candidati: nessun giocatore bianconero, presenti tre della Serie A! Ecco l’elenco completo
EA FC 26 Elenco Candidati POTM LaLiga Di Agosto Vota Il Giocatore Migliore
Si comunica che nella giornata di domani sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alle prove selettive dei corsi TSG1, TSI4 e TSM3 con tutti i dettagli necessari. TSG1: 7 OTTOBRE PROVA SCRITTA; 14 OTTOBRE PROVA ORALE; _______________ - facebook.com Vai su Facebook
Elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale delle Marche di domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025 - Info utili ed elenco candidati circoscrizione provinc - X Vai su X
EA Sports FC 26: tutte le nuove esultanze e come eseguirle - Il calcio è fatto di momenti decisivi, e lo stesso vale in EA Sports FC 26, dove ogni gol rappresenta un’occasione per lasciare il segno. Come scrive stadiosport.it
EA Sports FC 26: i codici delle tattiche dei pro player - Tornano i codici tattiche, per partire al fischio d’inizio con il piede giusto: ecco la guida ai codici tattiche dei pro player di FC 26. Scrive tuttotek.it