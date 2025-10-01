ea fc 26 elenco candidati potm bundesliga di settembre vota il giocatore migliore

Electronic Arts ha svelato le nomination del POTM di Settembre della Bundesliga per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! Kane, Grimaldo, Sano, Uzun, Atubolu e Raum sono stati inseriti nella lista dei candidati a ricevere il premio di POTM del mese di Settembre della Bundesliga per UT 26. L’attaccante inglese del Bayern Monaco, il terzino spagnolo del Bayer Leverkusen, il centrocampista giapponese del Magonza, il centrocampista turco dell’ Eintracht Francoforte e del terzino tedesco del Lipsia e il portiere nigeriano del Friburgo hanno fornito delle prestazioni degne di nota nelle partite della Bundesliga disputate nel mese di settembre. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

