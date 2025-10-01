EA FC 26 Elenco Candidati POTM Bundesliga Di Settembre Vota Il Giocatore Migliore

Fifaultimateteam.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Electronic Arts ha svelato le nomination del POTM di Settembre della Bundesliga per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! Kane, Grimaldo, Sano, Uzun, Atubolu e Raum sono stati inseriti nella lista dei candidati a ricevere il premio di POTM del mese di Settembre della Bundesliga per UT 26. L’attaccante inglese del Bayern Monaco, il terzino spagnolo del Bayer Leverkusen, il centrocampista giapponese del Magonza, il centrocampista turco dell’ Eintracht Francoforte e del terzino tedesco del Lipsia e il portiere nigeriano del Friburgo hanno fornito delle prestazioni degne di nota nelle partite della Bundesliga disputate nel mese di settembre. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

ea fc 26 elenco candidati potm bundesliga di settembre vota il giocatore migliore

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Elenco Candidati POTM Bundesliga Di Settembre Vota Il Giocatore Migliore

In questa notizia si parla di: elenco - candidati

Trofeo Cruyff, ecco i candidati al premio di miglior allenatore! Conte è tra i cinque nominati: c’è anche Inzaghi? L’elenco completo

Pallone d’Oro 2025, svelati i 30 candidati: nessun giocatore bianconero, presenti tre della Serie A! Ecco l’elenco completo

EA FC 26 Elenco Candidati POTM LaLiga Di Agosto Vota Il Giocatore Migliore

ea fc 26 elencoEA Sports FC 26: tutte le nuove esultanze e come eseguirle - Il calcio è fatto di momenti decisivi, e lo stesso vale in EA Sports FC 26, dove ogni gol rappresenta un’occasione per lasciare il segno. Come scrive stadiosport.it

ea fc 26 elencoEA Sports FC 26: i codici delle tattiche dei pro player - Tornano i codici tattiche, per partire al fischio d’inizio con il piede giusto: ecco la guida ai codici tattiche dei pro player di FC 26. Scrive tuttotek.it

Cerca Video su questo argomento: Ea Fc 26 Elenco