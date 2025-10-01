Divertirsi (e divertire) e lanciare le giovani. Con queste premesse l’E-Work si tuffa nel campionato che inizierà domenica alle 18 al PalaBubani con la sfida contro Trieste. Le faentine partiranno però ad handicap con la ‘zavorra’ dei 3 punti di penalizzazione dovuti al ritardo di un pagamento nella scorsa stagione che incideranno sul campionato, come è accaduto lo scorso anno con Ragusa, che proprio a causa della stessa penalità, non è entrata nelle prime quattro. Faenza ha comunque tutte le credenziali per chiudere tra le prime otto e disputare i playoff (sarebbe una sorpresa se non ci riuscisse vista la qualità del roster), ma più difficile sarà chiudere nelle prime quattro a fine stagione e soprattutto al termine dell’andata, posizioni che varrebbero la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia di inizio gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E-Work in missione Arrivare fra le prime otto