È una Signora stanca E domenica big match col Milan

Ilgiornale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In affanno. La Juventus che stasera renderà visita al Villareal nella seconda giornata di Champions dovrà tirare fuori nuove energie, perché alcune di quelle su cui ha fatto finora affidamento sono rimaste a Torino: Thuram e Bremer non hanno infatti preso parte alla trasferta e non si tratta di assenze da poco. Tabellini alla mano, il centrocampista è rimasto in campo per 472 dei 540 minuti complessivi, mentre il difensore si è fermato a 435: più di loro hanno giocato solo Kalulu e Kelly i quali hanno fatto l'en plein, al pari del portiere Di Gregorio e Yildiz (533): tenuto conto che anche il turco avrebbe bisogno di tirare un po' il fiato, non c'è poi da stare troppo allegri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

200 una signora stanca e domenica big match col milan

© Ilgiornale.it - È una Signora stanca. E domenica big match col Milan

In questa notizia si parla di: signora - stanca

Cerca Video su questo argomento: 200 Signora Stanca Domenica