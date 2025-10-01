In affanno. La Juventus che stasera renderà visita al Villareal nella seconda giornata di Champions dovrà tirare fuori nuove energie, perché alcune di quelle su cui ha fatto finora affidamento sono rimaste a Torino: Thuram e Bremer non hanno infatti preso parte alla trasferta e non si tratta di assenze da poco. Tabellini alla mano, il centrocampista è rimasto in campo per 472 dei 540 minuti complessivi, mentre il difensore si è fermato a 435: più di loro hanno giocato solo Kalulu e Kelly i quali hanno fatto l'en plein, al pari del portiere Di Gregorio e Yildiz (533): tenuto conto che anche il turco avrebbe bisogno di tirare un po' il fiato, non c'è poi da stare troppo allegri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È una Signora stanca. E domenica big match col Milan