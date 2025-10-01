È stato come poter vedere le stelle in pieno giorno osservato per la prima volta il meccanismo che innesca il Parkinson

La lotta della ricerca scientifica per comprendere e forse curare un giorno le malattie neurodegenerative prosegue con un nuovo successo. Per la prima volta è stato osservato il meccanismo che innesca la malattia di Parkinson, permettendo un passo importante nella comprensione della malattia neurologica in più rapida crescita nel mondo e aprendo la strada a nuovi metodi per la diagnosi e in futuro e nuove terapie. Il Parkinson è una malattia cerebrale progressiva e degenerativa, di cui ne soffrono circa 300mila italiani e che si prevede colpirà 25 milioni di persone nel mondo entro il 2050. Tra i disturbi associati alla malattia sono inclusi un rallentamento dei movimenti, tremori, rigidità muscolare e disturbi del linguaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

