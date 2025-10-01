E se vi dicessimo che Marvis ha aperto il suo primo concept store a Shangai?

Il brand di self care tra i più famosi (almeno in termini di dentifricio) Marvis ha aperto il suo primo concept store. E lo ha fatto a Shangai, cittadina cinese nota per essere sempre al passo con le ultime tendenze, specialmente quando si parla di beauty. Si chiama Marvis Shanghai Xintiandi Concept Store, e si trova nel distretto Huangpu della città. Ad oggi, è un passo importante per il brand, poiché ne rappresenta la concretizzazione retail della sua filosofia. Di proprietà fiorentina, precisamente di Ludovico Martelli, porta nel cuore di uno dei mercati più dinamici al mondo l’estetica e l’innovazione tipica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

