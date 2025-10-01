È precipitato un aereo dell' Aeronautica militare | morti il colonnello Simone Mettini e un allievo
Un aereo dell’Aeronautica militare è precipitato intorno alle 9:25 all’interno del Parco nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Nello schianto sono morti i due piloti a bordo: il colonnello Simone Mettini, di 48 anni, e un suo allievo. Non si conoscono ancora le. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: precipitato - aereo
Volo Air India precipitato, «i motori sono stati spenti da chi era in cabina». Esclusi i problemi all’aereo, indagine sui piloti
Volo Air India precipitato, «i motori sono stati spenti da chi era in cabina». Esclusi i problemi all’aereo, indagine sui piloti
Air India, l'interruttore del carburante spento subito dopo il decollo: si indaga sull'errore dei piloti. «L'aereo ha perso potenza ed è precipitato»
Aereo ultraleggero precipita su un campo, due le persone a bordo: una è rimasta incastrata tra i rottami del velivolo - facebook.com Vai su Facebook
Sabaudia, precipita aereo dell'Aeronautica militare: morti i due piloti - I militari dentro il mezzo di addestramento sono morti nell'impatto. Si legge su msn.com
Sabaudia, velivolo dell'aeronautica precipitato sul parco nazionale del Circeo. Dispersi due militari - Un velivolo dell'aeronautica militare è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Segnala ansa.it