È morto siamo devastati L’elicottero precipita in diretta | a bordo c’era il famoso

Una diretta social che sembrava una performance spettacolare si è trasformata in una tragedia improvvisa. Un elicottero ultraleggero, costruito artigianalmente, ha perso quota in pochi secondi, roteando senza controllo fino allo schianto al suolo. L'impatto è stato devastante e ha generato una fiammata enorme, sotto gli occhi increduli di centinaia di spettatori collegati in live. Inizialmente molti pensavano a uno show, ma presto i commenti si sono riempiti di grida disperate come "salvatelo" e "chiamate i soccorsi". Nessuno, però, poteva immaginare che per il protagonista non ci fosse via di scampo.

