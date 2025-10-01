È morto siamo devastati Elicottero precipita poco dopo il decollo | a bordo il famoso

Caffeinamagazine.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una scena agghiacciante quella trasmessa in diretta social. Un elicottero ultraleggero improvvisamente ha perso quota, ha iniziato a roteare senza controllo e nel giro di pochi secondi si è schiantato al suolo, esplodendo in un’enorme fiammata. Tutto è avvenuto davanti agli occhi di centinaia di persone collegate alla live, convinte inizialmente di assistere a uno spettacolo insolito, salvo poi rendersi conto della tragedia. Nei commenti si alternavano richieste disperate come “salvatelo” e “chiamate i soccorsi” a messaggi più crudeli, con emoji che schernivano la scena. N essuno, però, poteva immaginare che per il protagonista non ci fosse alcuna via di scampo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - siamo

Morto un 20enne nell’incendio a Sesto San Giovanni, un testimone: “Fumo sulle scale, siamo scappati”

“Siamo carne da lavoro. Lo Stato ci ha abbandonato”: la lettera del fratello di Emanuele Pisano, morto in cantiere

“Siamo sotto choc”. Il calciatore 20enne morto in un terribile incidente stradale

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Siamo Devastati