È morto siamo devastati Elicottero precipita poco dopo il decollo | a bordo il famoso

È stata una scena agghiacciante quella trasmessa in diretta social. Un elicottero ultraleggero improvvisamente ha perso quota, ha iniziato a roteare senza controllo e nel giro di pochi secondi si è schiantato al suolo, esplodendo in un'enorme fiammata. Tutto è avvenuto davanti agli occhi di centinaia di persone collegate alla live, convinte inizialmente di assistere a uno spettacolo insolito, salvo poi rendersi conto della tragedia. Nei commenti si alternavano richieste disperate come "salvatelo" e "chiamate i soccorsi" a messaggi più crudeli, con emoji che schernivano la scena. N essuno, però, poteva immaginare che per il protagonista non ci fosse alcuna via di scampo.