È morto l’amato cervo Bambi Era il più famoso del Belpaese

È morto Bambi. L’amato cervo salvato e adottato da Giovanni Del Zoppo, allevatore e minatore della Valmalenco che l’aveva trovato nel bosco nel 2020 ancora cucciolo e spaesato dopo la morte della mamma, è scomparso lunedì scorso. A darne l’annuncio sui social l’ecofaunistica Valmalenco "Casa di Bambi", realtà costituita proprio per dare possibilità a Del Zoppo di stare vicino al suo adorato amico animale. Si ricorda che la storia del piccolo cervo, pari a una favola, aveva avuto ribalta nazionale e appassionato tutta Italia. Il minatore lo aveva accudito senza però rispettare le norme vigenti per gli ungulati e per questo, su disposizione della Polizia provinciale, il piccolo cervo era stato allontanato dalla Valmalenco e da Del Zoppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

