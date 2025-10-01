È morto l’amato cervo Bambi Era il più famoso del Belpaese
È morto Bambi. L’amato cervo salvato e adottato da Giovanni Del Zoppo, allevatore e minatore della Valmalenco che l’aveva trovato nel bosco nel 2020 ancora cucciolo e spaesato dopo la morte della mamma, è scomparso lunedì scorso. A darne l’annuncio sui social l’ecofaunistica Valmalenco "Casa di Bambi", realtà costituita proprio per dare possibilità a Del Zoppo di stare vicino al suo adorato amico animale. Si ricorda che la storia del piccolo cervo, pari a una favola, aveva avuto ribalta nazionale e appassionato tutta Italia. Il minatore lo aveva accudito senza però rispettare le norme vigenti per gli ungulati e per questo, su disposizione della Polizia provinciale, il piccolo cervo era stato allontanato dalla Valmalenco e da Del Zoppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: morto - amato
Bracciante morto nel Sud Pontino. D'Amato: "Necessaria una commissione"
È morto Vito D’Amato, ex Lazio, Inter e Roma. Aveva 81 anni
Morto artista amato nella musica, le cause del lutto tragico
E' morto Renato Casaro, le sue locandine storia del cinema mondiale. Cartellonista amato da Besson, Leone, Tarantino, Coppola. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
E' morto Renato Casaro, le sue locandine storia del cinema mondiale. Cartellonista amato da Besson, Leone, Tarantino, Coppola #ANSA - X Vai su X