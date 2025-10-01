È morto Giuseppe De Cecco chi era l’erede della dinastia della pasta aveva 77 anni

È morto Giuseppe Adolfo De Cecco, erede della famiglia che ha legato il suo nome alla pasta. Aveva 77 anni. A darne notizia è lo stesso gruppo di cui l’imprenditore è stato amministratore e presidente: “Annunciamo con dolore la scomparsa di una figura centrale nella storia e nella crescita della nostra azienda”, si legge in una nota. “Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all’impresa e al territorio – ricordano i manager – il gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l’intera giornata di domani. Alla famiglia De Cecco – conclude la nota – vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

