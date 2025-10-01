È morto Giuseppe Adolfo De Cecco re della pasta ed ex presidente del Pescara

Lutto nel mondo dell'imprenditoria e dello sport. È morto nel giorno del suo 77esimo compleanno Giuseppe Adolfo De Cecco, amministratore e presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, da oltre trent'anni figura centrale nella storia e nella crescita dell'azienda.

