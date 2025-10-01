È morto Beppe De Cecco l’imprenditore che ha dedicato tutto alla pasta

Gamberorosso.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’imprenditore abruzzese, ai vertici del gruppo di famiglia per oltre trent’anni, ha guidato il pastificio tra tradizione e sfida internazionale, consolidandone il ruolo di ambasciatore della pasta italiana nel mondo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

