È morto a 25 anni il dj e producer Daniel Narfos Frasnelli

Il mondo della musica altoatesina, ma dal respiro nazionale e non solo, è in lutto: è morto a soli 25 anni Daniel Frasnelli, in arte Narfos e Sarfon. DJ e producer originario di Renon, Daniel era particolarmente conosciuto negli ambienti della techno, dove non faceva mancare anche dei testi in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

