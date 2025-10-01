È morta Jane Goodall la scienziata che ha cambiato il modo in cui vediamo noi e le scimmie | aveva 91 anni

È morta il primo ottobre 2025, all'età di 91 anni per cause naturali, Jane Goodall, celebre etologa e antropologa, mentre si trovava in California per un ciclo di conferenze. Il Jane Goodall Institute ha dato l'annuncio della scomparsa: "Ha rivoluzionato la scienza e difeso il mondo naturale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

