E’ morta Jane Goodall etologa celebre per gli studi sugli scimpanzé | aveva 91 anni

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio a Jane Goodall. L’etologa britannica, celebre per le sue rivoluzionarie ricerche sul campo sugli scimpanzé e per il suo impegno a favore dell’ambiente in tutto il mondo, è morta all’età di 91 anni. A darne l’annuncio su Instagram il Jane Goodall Institute, riferendo che Goodall è morta per cause naturali mentre si trovava in California per un tour di conferenze negli Stati Uniti. Mentre viveva tra gli scimpanzé in Africa decenni fa, Goodall documentò l’uso di strumenti da parte degli animali e altre attività che in precedenza si ritenevano esclusive degli esseri umani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr. 🔗 Leggi su Lapresse.it

e8217 morta jane goodall etologa celebre per gli studi sugli scimpanz233 aveva 91 anni

© Lapresse.it - E’ morta Jane Goodall, etologa celebre per gli studi sugli scimpanzé: aveva 91 anni

In questa notizia si parla di: morta - jane

Brad Pitt in lutto, morta la mamma Jane Etta: aveva 84 anni

Brad Pitt, è morta la mamma Jane Etta: “Non eravamo ancora pronti”

Lutto per Brad Pitt: è morta la mamma Jane Etta

e8217 morta jane goodallMorta a 91 anni la celebre etologa Jane Goodall. Lottò per gli scimpanzè - Famosa per la sua lotta contro l’estinzione degli scimpanzè, ha sfruttato la sua fama mondiale per richiamare l’atte ... Come scrive gazzettadiparma.it

e8217 morta jane goodallÈ morta a 91 anni Jane Goodall - È morta all’età di 91 anni Jane Goodall, la celebre primatologa britannica che rivoluzionò lo studio dei primati. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: E8217 Morta Jane Goodall