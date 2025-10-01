E’ morta Jane Goodall etologa celebre per gli studi sugli scimpanzé | aveva 91 anni
Addio a Jane Goodall. L’etologa britannica, celebre per le sue rivoluzionarie ricerche sul campo sugli scimpanzé e per il suo impegno a favore dell’ambiente in tutto il mondo, è morta all’età di 91 anni. A darne l’annuncio su Instagram il Jane Goodall Institute, riferendo che Goodall è morta per cause naturali mentre si trovava in California per un tour di conferenze negli Stati Uniti. Mentre viveva tra gli scimpanzé in Africa decenni fa, Goodall documentò l’uso di strumenti da parte degli animali e altre attività che in precedenza si ritenevano esclusive degli esseri umani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr. 🔗 Leggi su Lapresse.it
