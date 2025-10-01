È morta a 91 anni Jane Goodall

È morta all'età di 91 anni Jane Goodall, la celebre primatologa britannica che rivoluzionò lo studio dei primati e la conservazione ambientale. A darne notizia è stato il Jane Goodall Institute, che ha comunicato come la scienziata sia deceduta per cause naturali in California, durante un tour di conferenze negli Stati Uniti. «Le scoperte della dottoressa Goodall come etologa hanno rivoluzionato la scienza. È stata una instancabile sostenitrice della protezione e del ripristino del nostro mondo naturale», si legge nel comunicato. Fino all'ultima settimana era impegnata in eventi pubblici, compreso un podcast del Wall Street Journal.

