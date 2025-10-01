È italiana la prima legge sull’obesità al mondo

La notizia è semplice, ed al contempo rivoluzionaria. L’Italia è il primo e unico Paese al mondo ad avere una Legge sull’obesità. L’Assemblea del Senato riunita questa mattina ha votato il Ddl contenuto nell’Atto della Camera dei Deputati n.741 della XIX Legislatura del 28 dicembre 2022 riguardante “ Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità ” in precedenza approvata dalla Camera. Promotore e primo firmatario della Legge, l’Onorevole Roberto Pella, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare “Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili ”. In sintesi, i sei articoli di cui si compone la Legge Pella tracciano i punti cardine della lotta contro l’obesità: la definizione ufficiale dell’obesità come malattia cronica progressiva e recidivante;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

