È italiana la prima legge sull’obesità al mondo

Quifinanza.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia è semplice, ed al contempo rivoluzionaria. L’Italia è il primo e unico Paese al mondo ad avere una Legge sullobesità. L’Assemblea del Senato riunita questa mattina ha votato il Ddl contenuto nell’Atto della Camera dei Deputati n.741 della XIX Legislatura del 28 dicembre 2022 riguardante “ Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità ” in precedenza approvata dalla Camera. Promotore e primo firmatario della Legge, l’Onorevole Roberto Pella, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare “Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili ”. In sintesi, i sei articoli di cui si compone la Legge Pella tracciano i punti cardine della lotta contro l’obesità: la definizione ufficiale dell’obesità come malattia cronica progressiva e recidivante;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

200 italiana la prima legge sull8217obesit224 al mondo

© Quifinanza.it - È italiana la prima legge sull’obesità al mondo

In questa notizia si parla di: italiana - prima

Antonella Palmisano galattica: argento nella 35 km ai Mondiali. Prima medaglia italiana, Perez indomabile

Funghi allucinogeni contro la depressione, via alla prima sperimentazione italiana

Fondazione italiana del notariato, la genovese Rosaria Bono prima donna presidente

Obesità riconosciuta come malattia: primo sì alla legge italiana (la prima al mondo) - La Camera ha approvato la proposta di legge per il riconoscimento dell'obesità come malattia, che ne inserisce le prestazioni nei LEA a carico del SSN: sarebbe la prima legge al mondo di questo tipo. Da disabili.com

200 italiana prima leggeCosa manca nella prima legge italiana sull’intelligenza artificiale - La nuova legge italiana sull’intelligenza artificiale definisce un quadro normativo per l’uso dell’IA in settori strategici come sanità, lavoro ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Italiana Prima Legge