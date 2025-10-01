È il nostro torneo e le decisioni le prendiamo noi | il vicepresidente Fifa risponde a Trump sul Mondiale 2026
“Spostare le partite dalle città ospitanti dei Mondiali del 2026 sarebbe una decisione della Fifa”, non di Donald Trump. Lo ha affermato il vicepresidente della Fifa Victor Montagliani, che ha risposto al tycoon in maniera decisa. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato la scorsa settimana della possibilità di spostare le partite da città che considerava “pericolose”. Il riferimento era soprattutto per le partite che si giocheranno a Seattle (sei al Lumen Field) e a San Francisco (sei al Levi’s Stadium). Montagliani ha però insistito sul fatto che le decisioni su quali città ospiteranno le partite rimangono di competenza della Fifa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: nostro - torneo
Il Buitoni ospita la IV edizione del torneo “Il nostro calcio – Memorial Silvano Luzzi”
? La quattordicesima edizione del nostro Torneo di Golf è stata un successo straordinario! Due giorni all’Adriatic Golf Club di Cervia e alla Darsena del Sale che hanno unito sport, solidarietà e grande generosità. ? Grazie alle vostre donazioni, all’entusiasm - facebook.com Vai su Facebook
IL PRINCIPE AZZURRO Ha segnato 93 punti in sette partite dei Mondiali. Il marcatore più prolifico della Nazionale maschile, il sesto della rassegna iridata. Si è preso anche il titolo di miglior schiacciatore. Ma che torneo ha fatto il nostro MVP Alessandro - X Vai su X