È il mercoledì di Coppa Con la sagra dei derby
Ventidue reggiani in campo nel mercoledì di Coppa (ore 20.30). Nella Coppa Italia di Eccellenza si parte già al pomeriggio col sentito derby Rolo-Fabbrico in cui i locali sono già eliminati, mentre gli ospiti, in caso di risultato positivo, possono staccare il pass ed entrare negli ottavi di finale del Memorial Minetti. In corsa pure il Campagnola che rende visita sul sintetico di Campogalliano all’ Atletic CdR Mutina in una sfida fra matricole, avversarie anche l’anno scorso nel girone B di Promozione. Pass quasi già in ghiaccio per la Vianese che viaggia sul sintetico di Castelvetro contro i modenesi del Terre di Castelli: entrambe le formazioni guidano il raggruppamento a punteggio pieno, quindi anche la seconda ha ottime chances di passare come miglior seconda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
mercoled - coppa
