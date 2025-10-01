E’ il comandante Simone Mettini una delle vittime dell’incidente aereo di questa mattina in provincia di Latina Morto anche un allievo pilota

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una mattina segnata dal lutto nei cieli pontini. Un T-260B biposto dell’Aeronautica Militare, in servizio al 70° Stormo di Latina, è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nella zona della Cerasella, durante un volo addestrativo. Le vittime. A bordo si trovavano due militari: il colonnello Simone Mettini, 48 anni, originario di Forlì e residente ad Aprilia, comandante del 70° Stormo e figura di riferimento per la formazione degli allievi, e un giovane ufficiale in addestramento. Entrambi hanno perso la vita sul colpo. I soccorsi. L’allarme è scattato immediatamente, con l’intervento dei vigili del fuoco, carabinieri e squadre di protezione civile, ma i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso dei due militari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

